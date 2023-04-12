Коростелёв рассказал о желании быть универсалом, а не спринтером

Российский лыжник Савелий Коростелёв объяснил, почему хочет быть универсалом, а не спринтером.

«Я считаю себя универсалом, соответственно, что классика, что конёк должны у меня хорошо получаться. Но в скиатлоне, как выяснилось, мало быть универсалом. Особенно когда бежишь со взрослыми. Нужно, чтобы мышцы успевали перестраиваться с одной работы на другую. Это, скажем так, дело опыта, которого у меня не оказалось. На классике я перебрал: оказался не готов поддерживать скорость лидеров. Пришёл на переодевание почти вместе с ними, отстал всего секунд на 15—20. А вот на коньке встал — свело ноги. Доехал как-то первый круг и ушёл домой. Потом уже, когда смотрел гонку, понял, что принял правильное решение — сойти», — заявил Коростелёв в интервью RT.

Ранее Коростелёв заявил, что Йоханнес Клебо не «халявщик», норвежец просто пользуется своими сильными сторонами.