Левников обслужит матч ЦСКА — «Урал» в Кубке России

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Назначены арбитры на матч финала «Пути РПЛ» и второго этапа «Пути регионов» Кубка России.
Левников обслужит матч ЦСКА — «Урал» в Кубке России
  • РИА Новости

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру «Пути РПЛ» между ЦСКА и «Уралом», сообщает пресс-служба РФС.

Путь регионов. 1/2 финала.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов.

«Краснодар» — «Крылья Советов» обслужит Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе.

Матчи пройдут 19 апреля. 

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит».

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