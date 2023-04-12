Левников обслужит матч ЦСКА — «Урал» в Кубке России
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Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру «Пути РПЛ» между ЦСКА и «Уралом», сообщает пресс-служба РФС.
Путь регионов. 1/2 финала.
«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов.
«Краснодар» — «Крылья Советов» обслужит Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе.
Матчи пройдут 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит».