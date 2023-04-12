Левников обслужит матч ЦСКА — «Урал» в Кубке России

Назначены арбитры на матч финала «Пути РПЛ» и второго этапа «Пути регионов» Кубка России.

Бригада судей во главе с Кириллом Левниковым назначена на игру «Пути РПЛ» между ЦСКА и «Уралом», сообщает пресс-служба РФС.

Путь регионов. 1/2 финала.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов.

«Краснодар» — «Крылья Советов» обслужит Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе.

Матчи пройдут 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит».