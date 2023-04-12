Карякин считает, что следующая партия для Непомнящего будет непростой

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о настрое Яна Непомнящего и Дин Лижэня на матч за звание чемпиона мира по шахматам.
Карякин считает, что следующая партия для Непомнящего будет непростой
  • РИА Новости

«В матче с Магнусом Карлсеном он перегорел. Для Яна это был первый матч такого уровня, он много тренировался, и это сказалось на его настрое. Говоря спортивным языком, он просто перегорел. А к игре с Дин Лижэнем Ян подошёл сдержанно, видимо, отдохнул перед турниром и подошёл к нему с огромным желанием, со вкусом к игре и победам. Что касается Дина, то в прошлых партиях он был не в своей тарелке, это видно и по заявлениям, и по поведению. После первой партии Дин променял свою пятизвёздочную гостиницу, которую ему предоставили организаторы турнира, на трёхзвездочную при посольстве Китая. Он сделал это не в свой выходной, а непосредственно перед партией. Это выглядит крайне странно, может быть, это совет партийных органов КНР. Однозначно, что эта ситуация повлияла на его эмоциональный фон. Но надо признать, что сегодня он выглядел намного лучше. Видно, что он собрался. Так что впереди Яна ждёт непростая партия», — заявил Карякин RT.

Ранее Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить