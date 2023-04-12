Карякин считает, что следующая партия для Непомнящего будет непростой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о настрое Яна Непомнящего и Дин Лижэня на матч за звание чемпиона мира по шахматам.

«В матче с Магнусом Карлсеном он перегорел. Для Яна это был первый матч такого уровня, он много тренировался, и это сказалось на его настрое. Говоря спортивным языком, он просто перегорел. А к игре с Дин Лижэнем Ян подошёл сдержанно, видимо, отдохнул перед турниром и подошёл к нему с огромным желанием, со вкусом к игре и победам. Что касается Дина, то в прошлых партиях он был не в своей тарелке, это видно и по заявлениям, и по поведению. После первой партии Дин променял свою пятизвёздочную гостиницу, которую ему предоставили организаторы турнира, на трёхзвездочную при посольстве Китая. Он сделал это не в свой выходной, а непосредственно перед партией. Это выглядит крайне странно, может быть, это совет партийных органов КНР. Однозначно, что эта ситуация повлияла на его эмоциональный фон. Но надо признать, что сегодня он выглядел намного лучше. Видно, что он собрался. Так что впереди Яна ждёт непростая партия», — заявил Карякин RT.

Ранее Карякин объяснил смену тактики Непомнящего в третьей партии.