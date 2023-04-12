«РБ Спорт»: Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Эдуард покинет летом «Краснодар». К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдёт в один из итальянских или немецких клубов», — приводит слова источника «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 30 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Сперцян оценил шансы «Краснодара» в кубковом матче с «Крыльями Советов».