Генеральный директор «Бешикташа»: мы больше не заинтересованы в Баринове

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что турецкий клуб больше не будет интересоваться полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», — цитирует Казанчи Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В зимнее трансферное окно «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее агент Баринова рассказал о переговорах по новому контракту футболиста с «Локомотивом».