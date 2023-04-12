Генеральный директор «Бешикташа»: мы больше не заинтересованы в Баринове

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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что турецкий клуб больше не будет интересоваться полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
Генеральный директор «Бешикташа»: мы больше не заинтересованы в Баринове
  • РИА Новости

«Мы больше не заинтересованы в Баринове. Решено не пытаться осуществить этот трансфер летом. Новых предложений по игроку точно не будет», — цитирует Казанчи Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В зимнее трансферное окно «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее агент Баринова рассказал о переговорах по новому контракту футболиста с «Локомотивом».

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