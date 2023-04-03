Агент Баринова рассказал о переговорах по новому контракту футболиста с «Локомотивом»
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«По здоровью с Димой всё нормально. Что касается обсуждения нового контракта, какой‑то рабочий процесс пошёл, но это уже внутренняя кухня клуба. Подробностей разглашать не могу», — приводит слова Банатина «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.
Ранее сообщалось, что у Баринова не выявили проблем с коленным суставом.