Агент Баринова рассказал о переговорах по новому контракту футболиста с «Локомотивом»

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

«По здоровью с Димой всё нормально. Что касается обсуждения нового контракта, какой‑то рабочий процесс пошёл, но это уже внутренняя кухня клуба. Подробностей разглашать не могу», — приводит слова Банатина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее сообщалось, что у Баринова не выявили проблем с коленным суставом.