Журова — о заявлении Гашека: он не способен разделять политику и спорт

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Это не первое такое высказывание. Видимо, он не может забыть события 1968 года в Чехословакии, поэтому так реагирует. Такая уж генетическая память у Доминика Гашека. Мне кажется, его позиция связана именно с этим. И сейчас, когда можно говорить о русских всё что угодно, он решил оторваться. Что поделать, к сожалению, у Доминика всё под одну гребёнку, он не способен разделять политику и спорт. Это печально», — заявила Журова RT.

Ранее Гашек прокомментировал слова бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой.