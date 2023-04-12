Гашек — о словах Кузнецовой: мы не должны позволить российским атлетам «плевать» на нас

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал слова бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой.
Гашек — о словах Кузнецовой: мы не должны позволить российским атлетам «плевать» на нас
  • AFP

«Сейчас прекрасный момент для любого (даже бывшего) олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам плевать на нас», — написал Гашек в социальных сетях.

Напомним, чешка Петра Квитова поддержала заявление первой ракетки мира польки Иги Свёнтек о том, что российских спортсменов не следовало допускать к теннисным турнирам. Кузнецова сообщила, что её удивили слова Квитовой и призвала её не связывать спорт с политикой.

Ранее Гашек прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить