Гашек — о словах Кузнецовой: мы не должны позволить российским атлетам «плевать» на нас

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал слова бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

«Сейчас прекрасный момент для любого (даже бывшего) олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам плевать на нас», — написал Гашек в социальных сетях.

Напомним, чешка Петра Квитова поддержала заявление первой ракетки мира польки Иги Свёнтек о том, что российских спортсменов не следовало допускать к теннисным турнирам. Кузнецова сообщила, что её удивили слова Квитовой и призвала её не связывать спорт с политикой.

Ранее Гашек прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.