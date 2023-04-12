Гашек — о словах Кузнецовой: мы не должны позволить российским атлетам «плевать» на нас
- AFP
«Сейчас прекрасный момент для любого (даже бывшего) олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО, публично высказаться. И не позволить их спортсменам плевать на нас», — написал Гашек в социальных сетях.
Напомним, чешка Петра Квитова поддержала заявление первой ракетки мира польки Иги Свёнтек о том, что российских спортсменов не следовало допускать к теннисным турнирам. Кузнецова сообщила, что её удивили слова Квитовой и призвала её не связывать спорт с политикой.
Ранее Гашек прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.