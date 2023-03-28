Гашек — о словах Баха: он либо ненормальный, либо полностью коррумпирован

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведёт к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!» — написал Гашек в социальных сетях.

28 марта исполком МОК рассматривает вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.