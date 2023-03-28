Гашек — о словах Баха: он либо ненормальный, либо полностью коррумпирован

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.
Гашек — о словах Баха: он либо ненормальный, либо полностью коррумпирован
  • AP
  • © Marco Trovati

«Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведёт к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!» — написал Гашек в социальных сетях.

28 марта исполком МОК рассматривает вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить