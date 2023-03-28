Гашек — о словах Баха: он либо ненормальный, либо полностью коррумпирован
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- © Marco Trovati
«Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован. Разве вы, МОК и Томас Бах, не понимаете, что этот ваш подход уже ведёт к огромному ущербу? Вам придётся ответить за это!» — написал Гашек в социальных сетях.
28 марта исполком МОК рассматривает вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.
Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.