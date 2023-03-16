Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского товарища по команде.

«Вряд ли я пошёл бы против своего работодателя в НХЛ в нынешних условиях и почти наверняка не стал бы критиковать своего российского товарища по команде.

Но не могу себе представить, чтобы обнимался с ним после победы или поддерживал его после поражения. Это не значит, что я бы смирился с тем, что россиянин продолжал играть со мной в одном клубе», — приводит слова Гашека prahain.cz.

10 января Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов, также 5 февраля хоккеист подверг критике участие россиян в Матче звёзд НХЛ. В конкурсах мероприятия приняли участие девять российских игроков.

Ранее он высказался по поводу своей позиции в отношении российских спортсменов.