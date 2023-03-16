Узнать больше

Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ

Короткая ссылка
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского товарища по команде.
Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Вряд ли я пошёл бы против своего работодателя в НХЛ в нынешних условиях и почти наверняка не стал бы критиковать своего российского товарища по команде.

Но не могу себе представить, чтобы обнимался с ним после победы или поддерживал его после поражения. Это не значит, что я бы смирился с тем, что россиянин продолжал играть со мной в одном клубе», — приводит слова Гашека prahain.cz.

10 января Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за игры в лиге российских хоккеистов, также 5 февраля хоккеист подверг критике участие россиян в Матче звёзд НХЛ. В конкурсах мероприятия приняли участие девять российских игроков.

Ранее он высказался по поводу своей позиции в отношении российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить