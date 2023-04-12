Кондратюк рассказал, что ему нравится выступать в шоу, несмотря на сложный график

Короткая ссылка
Чемпион Европы — 2022 в мужском одиночном катании Марк Кондратюк сообщил, что ему нравится выступать в шоу.
Кондратюк рассказал, что ему нравится выступать в шоу, несмотря на сложный график
  • РИА Новости

«Я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие. У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график, но мне нравится выступать для публики», — цитирует Кондратюка «Спорт-Экспресс»

Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев показали совместный номер на шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Москве.

Фигуристы катались под музыку композиторов Александра Даргомыжского и Анатолия Лядова. Марк выступал в роли Царевича, а Дмитрий — в роли Петрушки.

Ранее Кондратюк назвал лучшего российского фигуриста в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить