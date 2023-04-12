Кондратюк рассказал, что ему нравится выступать в шоу, несмотря на сложный график

Чемпион Европы — 2022 в мужском одиночном катании Марк Кондратюк сообщил, что ему нравится выступать в шоу.

«Я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие. У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график, но мне нравится выступать для публики», — цитирует Кондратюка «Спорт-Экспресс».

Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев показали совместный номер на шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Москве.

Фигуристы катались под музыку композиторов Александра Даргомыжского и Анатолия Лядова. Марк выступал в роли Царевича, а Дмитрий — в роли Петрушки.

Ранее Кондратюк назвал лучшего российского фигуриста в сезоне-2022/23.