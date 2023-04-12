Рахимов считает, что «Рубин» должен играть в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказал мнение, что казанский клуб должен играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне приятно прийти в «Рубин». Это клуб с именем, который добивался многого. К сожалению, у команды сейчас тяжёлый период, потому вы сами понимаете, где она должна быть, в какой лиге должна играть. Вы достойны этого, играть в РПЛ. Это очень важно, потому что там играют лучшие», — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

12 апреля Рашид Рахимов был назначен главным тренером казанского «Рубина». По информации «Спорт-Экспресса», в его штаб войдут тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хави Салсес, помощники Олег Кузьмин и Александр Дутов.

В настоящий момент «Рубин» находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, в 26 матчах набрав 47 очков.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о серии московского «Спартака» из пяти матчей подряд без побед во всех турнирах.