Кафельников: Медведеву не удастся выиграть ни один турнир на грунте

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы теннисиста Даниила Медведева на победу в грунтовом турнире в Монте-Карло (Монако).
Кафельников: Медведеву не удастся выиграть ни один турнир на грунте
  • Gettyimages.ru

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от его игры на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Игра пройдёт 12 апреля.

Накануне Медведев опустился с четвёртой на пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Медведев рассказал об отношении иностранных теннисистов к россиянам.

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