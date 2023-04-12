Кафельников: Медведеву не удастся выиграть ни один турнир на грунте

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы теннисиста Даниила Медведева на победу в грунтовом турнире в Монте-Карло (Монако).

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от его игры на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Игра пройдёт 12 апреля.

Накануне Медведев опустился с четвёртой на пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что Медведев рассказал об отношении иностранных теннисистов к россиянам.