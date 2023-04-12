Кафельников: Медведеву не удастся выиграть ни один турнир на грунте
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«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от его игры на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
В 1/16 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло россиянин сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Игра пройдёт 12 апреля.
Накануне Медведев опустился с четвёртой на пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее сообщалось, что Медведев рассказал об отношении иностранных теннисистов к россиянам.