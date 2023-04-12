Нагорных сообщил, что возвращение Геркуса в «Локомотив» не рассматривается

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что в клубе не рассматривают возвращение Ильи Геркуса.
Нагорных сообщил, что возвращение Геркуса в «Локомотив» не рассматривается
  • Gettyimages.ru

«Именно в тот период, когда Геркус был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается», — приводит слова Нагорных Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах столичного клуба в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить