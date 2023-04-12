Нагорных сообщил, что возвращение Геркуса в «Локомотив» не рассматривается

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что в клубе не рассматривают возвращение Ильи Геркуса.

«Именно в тот период, когда Геркус был генеральным директором «Локомотива», я входил в состав совета директоров. Поэтому, когда он позвонил и попросил о встрече, я не увидел в этом ничего необычного. На сегодняшний день его возвращение в «Локомотив» не рассматривается», — приводит слова Нагорных Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах столичного клуба в текущем сезоне.