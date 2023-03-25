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Галактионов: «Локомотив» находится не на том месте, где он должен находиться

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах столичного клуба в текущем сезоне.
Галактионов: «Локомотив» находится не на том месте, где он должен находиться
  • РИА Новости

«Локомотив» находится не на том месте, где он должен находиться. Наша задача — двигаться вперёд. Шаг за шагом, от игры к игре», — цитирует Галактионова Sport24.

Он также подчеркнул, что клуб должен улучшать качество игры и результат.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице с 22 очками. 

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса в столичный клуб.

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