Булыкин: Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса в столичный клуб.

«Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву». При нём в клубе было много трофеев и памятных моментов. Но человек в любом случае заслуживает уважения, а окончательное решение о его назначении остаётся за руководством клуба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» сообщил о встрече с Геркусом.