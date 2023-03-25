Узнать больше

Булыкин: Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном возвращении Ильи Геркуса в столичный клуб.
Булыкин: Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву»
  • РИА Новости

«Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву». При нём в клубе было много трофеев и памятных моментов. Но человек в любом случае заслуживает уважения, а окончательное решение о его назначении остаётся за руководством клуба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.

По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» сообщил о встрече с Геркусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить