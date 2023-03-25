Булыкин: Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву»
- РИА Новости
«Геркус помог бы нынешнему «Локомотиву». При нём в клубе было много трофеев и памятных моментов. Но человек в любом случае заслуживает уважения, а окончательное решение о его назначении остаётся за руководством клуба», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.
По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» сообщил о встрече с Геркусом.