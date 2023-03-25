Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил о встрече с Геркусом
- РИА Новости
«Я давно знаком с Ильёй Леонидовичем, так что чего-то необычного в факте нашей встречи нет. Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного», — цитирует Нагорных РИА Новости.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, Геркус провёл встречу с руководством «Локомотива» и Юрием Нагорных.
По информации источника, обсуждался вопрос о возможном назначении Геркуса на пост генерального директора «Локомотива».
Ранее Нагорных прокомментировал возможное продление контракта с полузащитником железнодорожников Дмитрием Бариновым.