Дзюба: все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей результативности в московском клубе.
Дзюба: все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают
  • РИА Новости

«Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Роналду с Месси не забивают все свои моменты», — сказал Дзюба пресс-службе клуба.

34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

Ранее Артём Дзюба признался в любви столице России — Москве.

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