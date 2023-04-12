Дзюба: все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают
- РИА Новости
«Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Роналду с Месси не забивают все свои моменты», — сказал Дзюба пресс-службе клуба.
34-летний игрок присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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