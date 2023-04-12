Дзюба: Москва — лучший город в мире, люблю её

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался в любви столице России — Москве.
Дзюба: Москва — лучший город в мире, люблю её
  • РИА Новости

«Я — москвич в первом поколении. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Петербург — красивый город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю и считаю, что это лучший город в мире», — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

С 2015 по 2022 год футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

Ранее сообщалось, что Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить