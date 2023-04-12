Дзюба: Москва — лучший город в мире, люблю её

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признался в любви столице России — Москве.

«Я — москвич в первом поколении. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Петербург — красивый город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю и считаю, что это лучший город в мире», — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

С 2015 по 2022 год футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».