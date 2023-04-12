Lance: «Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианса»

Трансфер полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана будет выкуплен у «Коринтианса».

Как сообщает Lance, бразильский клуб может согласиться на предложение петербургского клуба и передать до 50% прав на 21-летнего игрока.

По информации источника, «Зенит» хочет предложить «Коринтиансу» €2-3 млн за полузащитника.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее помощник тренера «Зенита» сообщил, что Мантуан может получить российское гражданство.