Lance: «Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианса»

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Трансфер полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана будет выкуплен у «Коринтианса».
Lance: «Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианса»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Lance, бразильский клуб может согласиться на предложение петербургского клуба и передать до 50% прав на 21-летнего игрока.

По информации источника, «Зенит» хочет предложить «Коринтиансу» €2-3 млн за полузащитника.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. 

Ранее помощник тренера «Зенита» сообщил, что Мантуан может получить российское гражданство.

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