Lance: «Зенит» планирует выкупить Мантуана у «Коринтианса»
- Gettyimages.ru
Как сообщает Lance, бразильский клуб может согласиться на предложение петербургского клуба и передать до 50% прав на 21-летнего игрока.
По информации источника, «Зенит» хочет предложить «Коринтиансу» €2-3 млн за полузащитника.
«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее помощник тренера «Зенита» сообщил, что Мантуан может получить российское гражданство.