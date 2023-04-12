Овчинников: Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а о Семаке и разговора нет

Экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дзюба же сказал: он не видел, что Семак шёл к нему с приветствием. Так что всё объяснил. Какой рост у Дзюбы, скажите мне? Под два метра? Ну вот видите. Он нас-то с двухметровой высоты не видит. А уж о Семаке и разговора нет», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоялась 9 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и ушёл в сторону подтрибунного помещения. Позднее нападающий заявил, что не видел тренера.

Ранее Владислав Радимов заявил, что Дзюба не пожал руку Семаку из-за эмоций после поражения «Локомотива».