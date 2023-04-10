Радимов считает, что Дзюба не пожал руку Семаку из-за эмоций после поражения «Локомотива»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Слушайте, тут после поражения. Ну что, это эмоции», — приводит слова Радимова РИА Новости.
Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоялась 9 апреля на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
После игры Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но тот не подошёл к нему и убыл в сторону подтрибунного помещения. Позднее нападающий заявил, что не видел тренера.
Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».