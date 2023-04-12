Ренан о банане в матче с «Волгой»: каждый бразилец сталкивался с расизмом

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал брошенный банан в одноклубника Вендела в матче Кубка России («Путь регионов») с «Волгой».

«Это очень грустный и неприятный эпизод, и он всерьёз нас расстроил. Каждый из нас, бразильцев, так или иначе сталкивался с расизмом. Никому не пожелаешь пережить это. Единственное, что можно сделать — продолжать бороться с расизмом», — цитирует Ренана «Спорт-Экспресс».

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

На нарушителя был составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Ранее суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тыс. рублей болельщика, бросившего банан.