Бросившего банан в матче с «Зенитом» фаната оштрафовали на пять тысяч рублей

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Суд в Ульяновске оштрафовал на пять тысяч рублей болельщика, бросившего банан во время футбольного матча между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом».
Бросившего банан в матче с «Зенитом» фаната оштрафовали на пять тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, и оштрафовал болельщика на пять тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее болельщик, бросивший банан, прокомментировал свой поступок.

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