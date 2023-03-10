Бросивший банан во время матча «Волга» — «Зенит» фанат сожалеет о своём поступке

Болельщик, бросивший банан во время матча Кубка России по футболу между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом», прокомментировал свой поступок.

«В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита». И на эмоциях я тоже бросил посторонний предмет. Им оказался банан. Сожалею о произошедшем», — цитирует болельщика пресс-служба УМВД.

Он подчеркнул, что в тот момент поступил неправильно, действовал на эмоциях.

Отмечается, что фанатом оказался местный житель 2004 года рождения. На него составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

На 91-й (90 + 1) минуте матча Кубка России с «Волгой» («Путь регионов») Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули банан.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказался о ситуации в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» с брошенным в Вендела бананом.





