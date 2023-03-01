Губернатор Ульяновской области: поиск бросившего банан в игрока «Зенита» — дело чести
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«К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести всех правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков «Волги» найти этого человека и наказать», — цитирует губернатора РИА Новости.
На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника с трибун кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее в «Волге» рассказали о разбирательстве по поводу брошенного банана в Вендела.