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Губернатор Ульяновской области: поиск бросившего банан в игрока «Зенита» — дело чести

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских высказался о ситуации в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» с брошенным в Вендела бананом.
Губернатор Ульяновской области: поиск бросившего банан в игрока «Зенита» — дело чести
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести всех правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков «Волги» найти этого человека и наказать», — цитирует губернатора РИА Новости.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника с трибун кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее в «Волге» рассказали о разбирательстве по поводу брошенного банана в Вендела.

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