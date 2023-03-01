В «Волге» рассказали о разбирательстве по поводу брошенного банана в Вендела

Директор «Волги» Михаил Наволокин высказался об инциденте с Венделом в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Зенитом».

«Человека пока не нашли. Как только появится информация, клуб её сразу сообщит. Мы действительно получили приглашение на ближайшее заседание КДК, буду принимать в нём участие», — цитирует гендиректора РИА Новости.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой».