Узнать больше

В «Волге» рассказали о разбирательстве по поводу брошенного банана в Вендела

Короткая ссылка
Директор «Волги» Михаил Наволокин высказался об инциденте с Венделом в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Зенитом».
В «Волге» рассказали о разбирательстве по поводу брошенного банана в Вендела
  • РИА Новости

«Человека пока не нашли. Как только появится информация, клуб её сразу сообщит. Мы действительно получили приглашение на ближайшее заседание КДК, буду принимать в нём участие», — цитирует гендиректора РИА Новости.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить