Узнать больше

Появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой»

Короткая ссылка
В сети появилось видео, как болельщик бросает банан в полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Волгой».
Появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Момент броска банана во время кубкового матча. Сотрудники ЦПЭ МВД Питера и Ульяновска разыскивают этого болельщика, бросившего фрукт на поле», — передаёт Telegram-канал «Мутко против».

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что появилось фото предполагаемого виновника, бросившего банан в Вендела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить