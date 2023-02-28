Появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой»
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«Момент броска банана во время кубкового матча. Сотрудники ЦПЭ МВД Питера и Ульяновска разыскивают этого болельщика, бросившего фрукт на поле», — передаёт Telegram-канал «Мутко против».
На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что появилось фото предполагаемого виновника, бросившего банан в Вендела.