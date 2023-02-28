Появилось видео, как неизвестный кидает банан в сторону Вендела в матче с «Волгой»

В сети появилось видео, как болельщик бросает банан в полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Волгой».

«Момент броска банана во время кубкового матча. Сотрудники ЦПЭ МВД Питера и Ульяновска разыскивают этого болельщика, бросившего фрукт на поле», — передаёт Telegram-канал «Мутко против».

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на Центральном стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что появилось фото предполагаемого виновника, бросившего банан в Вендела.