Появилось фото предполагаемого виновника, бросившего банан в Вендела
По информации Baza, полиция изъяла камеры видеонаблюдения и смогла вычислить этого болельщика.
На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.