Появилось фото предполагаемого виновника, бросившего банан в Вендела

В сети появилась фотография болельщика, который, предположительно, бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России с «Волгой».

По информации Baza, полиция изъяла камеры видеонаблюдения и смогла вычислить этого болельщика.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе имени Льва Яшина «Труд» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что факт с броском банана в Вендела крайне возмутительный.