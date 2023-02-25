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Колосков: факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на ситуацию с предметом, выброшенным в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».
Колосков: факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный
  • РИА Новости

«Если даже у этого человека был Fan ID, ума это ему не придаёт. Факт с выбросом банана в Вендела крайне возмутительный! В этом случае надо применить все усилия, чтобы выявить этого злоумышленника и правомерно его наказать», — цитирует Колоскова Sport24.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с выброшенным в сторону Вендела предметом.

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