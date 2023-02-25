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Смородская прокомментировала ситуацию с выброшенным предметом в сторону Вендела

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на ситуацию с выброшенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».
Смородская прокомментировала ситуацию с выброшенным предметом в сторону Вендела
  • РИА Новости

«Это возмутительно, недопустимо, не имеет права на жизнь никакого. Надо найти того, кто бросил, и жёстко наказать. Это недопустимые вещи абсолютно. Расизм в чистом виде», — приводит слова Смородской РИА Новости.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инциденте с полузащитником Венделом в матче Кубка России с «Волгой».

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