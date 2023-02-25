Семак прокомментировал инцидент с брошенным предметом в сторону Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об инциденте с полузащитником Венделом в матче Кубка России с «Волгой».

«Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — всё, что было под рукой. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На 91-й минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее в Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в сторону Вендела предметом.