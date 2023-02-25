В Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в сторону Вендела предметом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на ситуацию с выброшенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела в матче Кубка России с «Волгой».

«Конечно, стыдно прежде всего за болельщиков. Странное поведение. В семье не без уродов, как говорится. Думаю, руководство клуба и болельщики извинятся перед игроком. Такие вещи в современном обществе недопустимы. Какое наказание может последовать? Думаю, что сам клуб должен отреагировать плюс РФС», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).

Ранее в РФС сообщили, что КДК рассмотрит эпизод с брошенным предметом в сторону Вендела.