В Госдуме назвали недопустимым инцидент с брошенным в сторону Вендела предметом
- РИА Новости
«Конечно, стыдно прежде всего за болельщиков. Странное поведение. В семье не без уродов, как говорится. Думаю, руководство клуба и болельщики извинятся перед игроком. Такие вещи в современном обществе недопустимы. Какое наказание может последовать? Думаю, что сам клуб должен отреагировать плюс РФС», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменили на Данилу Козлова. В сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.
Встреча в Ульяновске на стадионе «Труд» имени Льва Яшина завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Голами в составе гостей отметились Зелимхан Бакаев (32-я минута), Матео Кассьерра (78-я), Иван Сергеев (90 + 2).
Ранее в РФС сообщили, что КДК рассмотрит эпизод с брошенным предметом в сторону Вендела.