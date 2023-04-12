Тухель: я увидел очень качественную игру «Баварии» до 70-й минуты

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я не согласен с результатом. Не хочу игнорировать результат, но я увидел очень качественную игру нашей команды до 70-й минуты. Думаю, мы заслужили как минимум один гол и пропустили на один или два больше, чем должны были», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.

В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее Киммих высказался о поражении мюнхенской команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.