Киммих — о разгромном поражении от «Манчестер Сити»: очень больно

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о поражении мюнхенской команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень больно. Первые 60 минут были очень хорошими для нас. Мы стали допускать ошибки после второго гола и при этом упустили много голевых моментов. Слишком тяжкий вечер», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.

В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.