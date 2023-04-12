Киммих — о разгромном поражении от «Манчестер Сити»: очень больно
«Очень больно. Первые 60 минут были очень хорошими для нас. Мы стали допускать ошибки после второго гола и при этом упустили много голевых моментов. Слишком тяжкий вечер», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.
Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.
В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).
Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.