Гвардиола — о победе над «Баварией»: невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это была действительно хорошая игра Лиги чемпионов с участием топ-команд. В течение 55—60 минут игра была равной. Это невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.

В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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