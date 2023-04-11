Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Футболист забил мяч на 27-й минуте.

Встреча в настоящий момент проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее «Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.