Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
- Gettyimages.ru
- © Doug Zimmerman/ISI Photos
Футболист забил мяч на 27-й минуте.
Встреча в настоящий момент проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
Ранее «Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
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