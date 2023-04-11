Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
Родри открыл счёт в матче «Манчестер Сити» — «Бавария»
  • Gettyimages.ru
  • © Doug Zimmerman/ISI Photos

Футболист забил мяч на 27-й минуте.

Встреча в настоящий момент проходит в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее «Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить