«Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Интера» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
«Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
  • AP
  • © Armando Franca

За «Бенфику» с первых минут выйдут: Влаходимос, Гримальдо, Морато, Антонио Силва, Жилберто, Флорентино, Шикинью, Эурснес, Рафа Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш.

В составе «Интера» появятся: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

Встреча между командами пройдёт в Лиссабоне на стадионе Estadio da Luz. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал Лиги чемпионов.

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