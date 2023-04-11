Ольховский считает, что Джокович недооценил Гахова

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Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказал мнение, что серб Новак Джокович перестал ошибаться во втором сете матча с россиянином Иваном Гаховым.
Ольховский считает, что Джокович недооценил Гахова
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Видно было, что Новак недооценил своего соперника. В первом сете была равная борьба, но Джокович есть Джокович, во втором сете он практически перестал ошибаться», — цитирует Ольховского ТАСС.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Ранее Джокович обратился к Гахову после очного матча в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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