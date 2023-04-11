Джокович — Гахову: ты играл хорошо, хочу видеть тебя в туре

Серб Новак Джокович обратился к россиянину Ивану Гахову после очного матча в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Ты играл хорошо, друг. Я хочу видеть тебя в туре», — сказал Джокович после матча.

«Ты лучший. Надеюсь ещё не раз с тобой сыграть», — ответил россиянин.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP.