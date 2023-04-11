Джокович — Гахову: ты играл хорошо, хочу видеть тебя в туре
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«Ты играл хорошо, друг. Я хочу видеть тебя в туре», — сказал Джокович после матча.
«Ты лучший. Надеюсь ещё не раз с тобой сыграть», — ответил россиянин.
Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.
В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв одержал 250-ю победу в ATP.