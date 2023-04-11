Рублёв одержал 250-ю победу в ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв стартовал с победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублёв одержал 250-ю победу в ATP
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Россиянин обыграл испанца Хауме Мунара — 4:6, 6:2, 6:2. Таким образом, он одержал 250-ю победу в ATP-туре. По этому показателю среди россиян он уступает только Даниилу Медведеву, у которого 296 побед.

В следующем раунде Рублёв встретится с Кареном Хачановым, если тот обыграет во втором круге победителя встречи британца Дэниела Эванса и белоруса Ильи Ивашко.

Ранее сообщалось, что Хачанов разгромил Давидович-Фокину на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

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