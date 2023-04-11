Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность

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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на то, что главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев принял решение покинуть свой пост.
Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Для меня, как и для всех, отставка Бердыева — неожиданность. Трудно сказать, почему Курбан Бекиевич ушёл из «Сочи». Возможно, были нефутбольные нюансы», — цитирует Калачёва «Чемпионат».

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. После 22 туров РПЛ черноморцы набрали 31 очко и  занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее Колосков выразил сожаление в связи с увольнением Бердыева из «Сочи».

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