Габулов назвал Талалаева грамотным специалистом

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковного клуба.

«Андрей Талалаев — хороший и грамотный специалист с определённым видением футбола, со спортивным характером. В «Торпедо» у него не получилось скорее не из-за игровых, а из-за рабочих аспектов. Говоря по-простому, не сработались. И в «Химках» этот фактор тоже выйдет на первый план. Потому что, работая крайний раз в подмосковном клубе, Талалаев работал с другими футболистами, там он собирал команду самостоятельно, и футболисты были готовы за него грызть землю. Наверняка он настроит этот состав на такой же лад. Но решающим фактором, который определит результат работы тренера, будет фактор взаимодействия с руководством», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов высказался о возможном участии национальной команды в международном турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).