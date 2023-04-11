Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение пожениться на своей избраннице Алехандре.
Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нет никаких случайностей или совпадений. Между нами было только время, никогда не было расстояния. Ты — мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена», — написал Абаскаль в социальной сети.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 42 очка.

Ранее Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь.

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