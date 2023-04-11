Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение пожениться на своей избраннице Алехандре.

«Нет никаких случайностей или совпадений. Между нами было только время, никогда не было расстояния. Ты — мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена», — написал Абаскаль в социальной сети.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 42 очка.

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