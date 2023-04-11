ЭСК РФС: пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«ЭСК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить решение», — цитирует Левникова «Матч ТВ».
Пенальти на 84-й минуте матча в ворота бело-голубых реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3. На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает шестую строчку с 36 очками.
Ранее экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно.