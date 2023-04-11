Экс-арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об эпизоде с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо».

«Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Зобнин почувствовал лёгкий контакт и упал. VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Иванов посмотрел момент и оставил своё первоначальное решение. Правильное решение — продолжить игру», — написал Федотов в своём Telegram-канале.

Пенальти на 84-й минуте матча в ворота бело-голубых реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3. На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает шестую строчку с 36 очками.

Ранее московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить два эпизода матча со «Спартаком».



