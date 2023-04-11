Экс-арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно

Короткая ссылка
Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об эпизоде с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо».
Экс-арбитр Федотов считает, что пенальти в ворота «Динамо» назначен ошибочно
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Для меня это не 11-метровый удар. Да, есть небольшой контакт руки и тела. Зобнин почувствовал лёгкий контакт и упал. VAR его звал на неверно назначенный 11-метровый удар. Иванов посмотрел момент и оставил своё первоначальное решение. Правильное решение — продолжить игру», — написал Федотов в своём Telegram-канале. 

Пенальти на 84-й минуте матча в ворота бело-голубых реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3. На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает шестую строчку с 36 очками.

Ранее московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить два эпизода матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить