«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
Бело-голубые попросили рассмотреть эпизод назначения пенальти на 88-й минуте и необходимость вынесения второй жёлтой карточки Александру Соболеву за неспортивное поведение на 77-й, сообщила пресс-служба клуба РИА Новости.
Заседание пройдёт 11 апреля.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3. На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» занимает шестую строчку с 36 очками.
Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о серии «Спартака» из пяти матчей подряд без побед во всех турнирах.