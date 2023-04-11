«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»

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Московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить два эпизода матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Бело-голубые попросили рассмотреть эпизод назначения пенальти на 88-й минуте и необходимость вынесения второй жёлтой карточки Александру Соболеву за неспортивное поведение на 77-й, сообщила пресс-служба клуба РИА Новости

Заседание пройдёт 11 апреля.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3. На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» занимает шестую строчку с 36 очками.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о серии «Спартака» из пяти матчей подряд без побед во всех турнирах.

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