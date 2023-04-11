Чесноков считает, что Гахов заставил Джоковича нервничать

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о матче с участием российского теннисиста Ивана Гахова и серба Новака Джоковича.

«Меня очень порадовал Иван Гахов сегодня. Вчера он одержал первую победу на турнирах ATP, а сегодня он держал за горло самого Джоковича. В первом сете он повёл с брейком и заставил Новака нервничать, но во втором серб уже чуть успокоился и показал хорошую игру», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Ранее Джокович обратился к Гахову после очного матча в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.