«РБ Спорт»: «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» претендуют на полузащитника Коваленко

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Полузащитник «Крыльев Советов», выступающий за «Сочи» Александр Коваленко может сменить клуб в летнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» претендуют на полузащитника Коваленко
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Как сообщает «РБ Спорт», «Локомотив» и «Динамо» поборются с «Зенитом» за полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

По информации источника, «Сочи» не будет оставлять Коваленко по истечении срока аренды и попытается его продать. 

19-летний Коваленко является воспитанником клуба «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева.

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