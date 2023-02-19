«Чемпионат»: «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева
- РИА Новости
«Коваленко один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», — приводит слова источника «Чемпионат».
19-летний Коваленко является воспитанником клуба «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет приобрести Коваленко.