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«Чемпионат»: «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева

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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко может продолжить карьеру в «Зените», если хавбек Далер Кузяев не продлит контракт с петербургским клубом.
«Чемпионат»: «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева
  • РИА Новости

«Коваленко один из кандидатов «Зенита» на усиление, если Далер решит не продлевать контракт», — приводит слова источника «Чемпионат».

19-летний Коваленко является воспитанником клуба «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах годичной аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет приобрести Коваленко.

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